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Экс-посол РФ призвал США и Британию остановить действия по эскалации на Украине

Посол Антонов: США и Британии пора остановить действия по эскалации на Украине

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Wong Maye-E/AP

Бывший посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя применение российскими военными новейшей ракеты средней дальности «Орешник», призвал США и Великобританию остановиться в своих действиях по эскалации украинского конфликта. Соответствующее заявление он сделал в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

Как считает экс-дипломат, у этого оружия «доброе» и «хорошее» название. По его словам, было четко показано, что противодействия «Орешнику» не существует.

«Пора остановиться американцам, пора остановиться и британцам, задуматься о том, как жить нам на одной планете, о чем мы не раз уже говорили», — сказал Антонов.

Вечером 21 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия в автоматическом режиме оповестила США о запуске «Орешника» через Российский национальный центр по снижению ядерной угрозы (НЦУЯО).

Вечером того же дня президент России Владимир Путин сообщил, что Вооруженные силы РФ ударили по военному объекту в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». Он уточнил, что речь идет о баллистической ракете в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

Ранее Медведев иронично назвал удар «Орешником» тем, «чего хотел Запад».

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