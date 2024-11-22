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В Польше раскрыли масштабы воровства западной помощи на Украине

Экс-министр Польши: на Украине украли сумму в размере годового бюджета страны

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Efrem Lukatsky/AP

На Украине разворовали до половины той помощи, которую Запад выделял стране с 2022 года. Об этом заявил бывший министр труда Польши Петр Кульпа, пишет украинский Telegram-канал «Политика Страны».

«Огромная часть средств воровалась на Украине. От 30% до 50% в зависимости от направления. Из наворованных денег можно было бы сверстать годовой бюджет поддержки для Украины», — сказал Кульпа.

По его словам, это понимает каждый, кто знает, какие взятки и откаты берутся на Украине за поставки.

12 ноября депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил в эфире своего YouTube-канала, что Зеленский и приближенные к нему люди боятся, что после завершения боевых действий состоится проверка потраченных ими денег западных стран.

До этого украинская журналистка Диана Панченко сообщила, что в настоящее время в стране разворовываются не менее 50% средств, выделенных западными государствами на помощь Киеву.

Ранее в Раде заявили о рекордных кражах Зеленского.

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