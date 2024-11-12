Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинский депутат рассказал, почему Зеленский боится завершения конфликта

Депутат Рады Дубинский: Зеленский боится аудита после завершения конфликта

close
Gleb Garanich/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и приближенные к нему люди боятся, что после завершения боевых действий состоится проверка потраченных ими денег западных стран. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Больше всего [Владимир] Зеленский с [главой офиса президента Украины Андреем] Ермаком и их «шестерками» не хотят, чтобы начался аудит», — отметил парламентарий.

По его словам, окончание вооруженного конфликта принесет нынешнему украинскому лидеру много проблем. В частности, зарубежные партнеры Киева перестанут снабжать его деньгами, которые глава государства и его окружение присваивают себе.

Дубинский выразил уверенность, что аудит может продемонстрировать весь масштаб воровства со стороны Зеленского и его команды. В связи с этим президент будет принимать все возможные меры, лишь бы не дать избранному американскому лидеру Дональду Трампу добиться урегулирования кризиса, резюмировал депутат.

11 ноября украинская журналистка Диана Панченко заявила, что в настоящее время в стране разворовываются не менее 50% средств, выделенных западными государствами на помощь Киеву. На этом фоне она призвала выяснить, к кому именно попали эти деньги.

Ранее в Общественной палате РФ сообщили, что Зеленский после победы Трампа на выборах начал «зачищать» документы по военным расходам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами