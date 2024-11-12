Президент Украины Владимир Зеленский и приближенные к нему люди боятся, что после завершения боевых действий состоится проверка потраченных ими денег западных стран. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Больше всего [Владимир] Зеленский с [главой офиса президента Украины Андреем] Ермаком и их «шестерками» не хотят, чтобы начался аудит», — отметил парламентарий.

По его словам, окончание вооруженного конфликта принесет нынешнему украинскому лидеру много проблем. В частности, зарубежные партнеры Киева перестанут снабжать его деньгами, которые глава государства и его окружение присваивают себе.

Дубинский выразил уверенность, что аудит может продемонстрировать весь масштаб воровства со стороны Зеленского и его команды. В связи с этим президент будет принимать все возможные меры, лишь бы не дать избранному американскому лидеру Дональду Трампу добиться урегулирования кризиса, резюмировал депутат.

11 ноября украинская журналистка Диана Панченко заявила, что в настоящее время в стране разворовываются не менее 50% средств, выделенных западными государствами на помощь Киеву. На этом фоне она призвала выяснить, к кому именно попали эти деньги.

Ранее в Общественной палате РФ сообщили, что Зеленский после победы Трампа на выборах начал «зачищать» документы по военным расходам.