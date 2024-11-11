Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинская журналистка рассказала о воровстве западной помощи в стране

Журналистка Панченко: на Украине воруется не менее 50% западной помощи

close
dianapanchenko/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Не менее 50% денег, направленных Западом для помощи Киеву, разворовываются украинскими чиновниками, заявила на своей странице в соцсети X украинская журналистка Диана Панченко. Так она прокомментировала пост миллиардера Дэвида Сакса о тотальной коррупции и мошенничестве на Украине.

«Спасибо. Более 50% западной помощи разворовывается. Мы должны выяснить, у кого деньги. Страдают простые украинцы. Мы должны найти, где спрятаны эти деньги», — написала она.

10 ноября председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что окружение украинского лидера Владимира Зеленского после победы Дональда Трампа на выборах в США поспешно «зачищает» документы, которые могут свидетельствовать о фактах хищения западных средств, предоставленных Киеву.

В конце октября Владимир Зеленский подписал законопроект о соглашении со следствием, позволяющий смягчить наказание подозреваемым в коррупции.

Ранее на Украине поднялся скандал с недвижимостью генерала ВСУ.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами