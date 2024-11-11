Не менее 50% денег, направленных Западом для помощи Киеву, разворовываются украинскими чиновниками, заявила на своей странице в соцсети X украинская журналистка Диана Панченко. Так она прокомментировала пост миллиардера Дэвида Сакса о тотальной коррупции и мошенничестве на Украине.

«Спасибо. Более 50% западной помощи разворовывается. Мы должны выяснить, у кого деньги. Страдают простые украинцы. Мы должны найти, где спрятаны эти деньги», — написала она.

10 ноября председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что окружение украинского лидера Владимира Зеленского после победы Дональда Трампа на выборах в США поспешно «зачищает» документы, которые могут свидетельствовать о фактах хищения западных средств, предоставленных Киеву.

В конце октября Владимир Зеленский подписал законопроект о соглашении со следствием, позволяющий смягчить наказание подозреваемым в коррупции.

Ранее на Украине поднялся скандал с недвижимостью генерала ВСУ.