От каждой государственной структуры в офис президента Украины Владимира Зеленского ежемесячно попадают десятки миллионов долларов. С таким заявлением выступил депутат Верховной рады Артем Дмитрук, передает RT.

Парламентарий утверждает, что только с Одесской области в месяц собирается от $10 до $15 млн. По словам Дмитрука, доход с территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата — прим. ред.) составляет от $2 млрд до $4 млрд в год.

Депутат считает, что Зеленский смог украсть больше всех украинских президентов, «он в этом вопросе перещеголял всех».

12 ноября депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил в эфире своего YouTube-канала, что Зеленский и приближенные к нему люди боятся, что после завершения боевых действий состоится проверка потраченных ими денег западных стран.

Также председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил в интервью РИА Новости, что окружение Зеленского после победы Дональда Трампа на выборах в США поспешно «зачищает» документы, которые могут свидетельствовать о фактах хищения западных средств, предоставленных Киеву.

Ранее украинская журналистка Диана Панченко заявила, что в настоящее время в стране разворовываются не менее 50% средств, выделенных западными государствами на помощь Киеву.