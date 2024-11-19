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В Германии заявили, что Украина якобы достигла паритета с РФ по снарядам

Писториус: Украина почти достигла паритета с Россией по снарядам

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Lisi Niesner/Reuters

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Украина якобы достигла паритета с Россией по количеству артиллерийских снарядов. Об этом пишет ТАСС.

«1 млн снарядов, которые обещал ЕС, в настоящее время почти доставлены на Украину», — отметил он.

Он добавил, что на данный момент Украина имеет практически столько же снарядов, сколько и Россия.

В феврале 2023 года верховный представитель регионального содружества по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель пообещал, что страны ЕС поставят Киеву миллион артиллерийских снарядов в течение года. Однако к началу марта 2024 года Еврокомиссия была вынуждена признать, что это обещание было выполнено менее чем наполовину.

Позже Боррель заявил, что Евросоюз снабдил Украину более 980 тыс. боеприпасов и рассчитывает, что до конца 2024 года сможет выполнить план по поставке в зону конфликта одного миллиона снарядов. Он отметил, что европейским державам пришлось значительно ускорить производство снарядов.

Ранее США выделили Украине новый пакет военной помощи.

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