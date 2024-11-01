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США выделили Украине новый пакет военной помощи

Пентагон: в новый пакет военной помощи Украине входят ракеты, снаряды и БТР

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Roland Balik/US Air Force/Global Look Press

Администрация президента США Джо Байдена объявила о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму $425 млн. Об этом сообщает Пентагон.

Пакет включает различные боеприпасы, включая ракеты Stinger, HIMARS, TOW и Javelin, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, оборудование для борьбы с беспилотниками, бронетранспортеры Stryker, стрелковое оружие, медицинское оборудование и запчасти для ранее поставленной техники.

1 ноября экс-глава Пентагона (2006–2011 годы) Роберт Гейтс заявил, что Соединенные Штаты больше не дадут Украине крупных пакетов помощи вне зависимости от итогов президентских выборов. По его мнению, США будут снижать свое участие в поддержке Украины, перекладывая основную ответственность за продолжение конфликта на европейские страны. Кроме того, он выразил мнение, что Украину не примут в НАТО в ближайшее время.

Ранее Зеленский вновь упрекнул США в недостаточной помощи.

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