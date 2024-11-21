Путин объяснил, как РФ будет решать вопрос с РСМД

Россия будет решать вопрос о дальнейшем развертывании ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в зависимости от действий противника. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к россиянам, передает ТАСС.

«Вопросы о дальнейшем развертывании ракет средней и меньшей дальности будут решаться нами в зависимости от действий США и их сателлитов», — сказал российский лидер.

В начале июля Путин пообещал ответить зеркально, если США развернет комплексы ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Он напомнил, что Россия объявила мораторий на возможное размещение своих соответствующих систем до тех пор, пока такие ракетные комплексы не появятся в каком-то регионе мира.

25 сентября президент РФ предложил внести ряд изменений в определения условий применения Россией ядерного оружия. Он предложил рассматривать как совместное нападение агрессию против РФ со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны.

Ранее в США раскрыли цель заявления Путина об обновлении ядерной доктрины.