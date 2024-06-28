«Для обеспечения нашей безопасности»: Россия допускает размещение ракет малой и средней дальности

Владимир Путин предложил возобновить производство ударных систем РСМД, поскольку США активно используют и производят подобное оружие. Президент России заявил, что Вашингтон вышел из договора по ракетам малой и средней дальности «под надуманным предлогом». Сейчас же они размещают свои ракеты на Филиппинах и используют во время учений в Европе, поэтому России также нужно обеспечить свою безопасность. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза отметил, что стране нужно начать производить ракеты средней и малой дальности наземного базирования в ответ на действия США.

В самом начале своей речи Путин подчеркнул, что мораторий РФ на развертывание РСМД сейчас односторонний. Российский лидер отметил, что сейчас США не только производят подобные системы, но и размещают их в других странах.

Так, их ракеты находятся на Филиппинах, кроме этого, оружие недавно привозили на учения в Европу:

«Как известно, несколько лет назад США под надуманным предлогом вышли из этого договора и объявили о том, что они будут такие ракетные системы производить. Мы в 2019 году объявили, что мы не будем производить эти ракеты и не будем их размещать до тех пор, пока США не будут размещать эти системы в каком-то из регионов мира».

По словам Путина, Россия должна отреагировать на подобные шаги и принять решение, что дальше делать по этому направлению.

«Судя по всему, нам нужно начать производство этих ударных систем и затем, исходя из реально складывающейся ситуации, принимать решения о том, где, если это потребуется для обеспечения нашей безопасности, их размещать», — заключил Путин.

Ракеты в Японии

В 2023 году японское издание Sankei Shimbun сообщило, что США попросили у Японии разрешение разместить на островах страны ракеты средней дальности якобы для уравновешивания сил с Китаем. Предполагается, что базой станет ряд архипелагов вокруг Японии, Тайваня, точное место дислокации неизвестно. Япония выразила готовность к размещению у себя американского оружия.

В августе этого года директор третьего департамента Азии МИД России Николай Ноздрев в интервью RTVI заявил, что Россия учтет подобное размещение в своей оборонной стратегии.

«Совершенно очевидно, если будет принято решение о размещении ракет средней и меньшей дальности на территории Японии, это будет представлять серьезную угрозу для соседних государств. Это, конечно, потребует учета в том числе и в оборонной стратегии Российской Федерации касательно обеспечения безопасности ее дальневосточных рубежей», — отметил дипломат.

Ноздрев добавил, что подобные ситуации появлялись неоднократно, поэтому США действительно ведут разговоры о размещении своего оружия на территории других стран.

Договор о ликвидации РСМД

В Вашингтоне 8 декабря 1987 года Михаил Горбачев и Рональд Рейган в ходе советско-американской встречи подписали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Согласно документу, стороны обязуются в течение трех лет уничтожить комплексы и больше не производить подобное оружие, не испытывать его и не развертывать. США и СССР выделили инспекторов, которые следили за ходом исполнения обязательств у противоположной стороны. К июню 1991 года Союз уничтожил 1846 ракетных комплексов, а Штаты — 846.

В 2000-х годах США разместили в Европе пусковые установки противоракет, которые могут использоваться для размещения крылатых ракет, сходных по характеристикам с РСМД. Россия расценила это как нарушение договора. В 2013 году США начали испытания крылатой ракеты AGM-158В, а в 2017 году тогдашний американский президент Дональд Трамп подписал законопроект, который выделял $25 млн на разработку подобного оружия.

США также обвинили Россию в нарушении договоренностей. Якобы РФ проводила испытания крылатых ракет средней дальности.

15 января 2019 года в Женеве состоялись переговоры, которые завершились неудачей. 1 февраля того же года Трамп объявил о выходе из соглашения. На следующий день об этом сказал и Путин.

«Многие страны развивали и продолжают развивать данный вид вооружения, а Россия и США — нет, мы сами себя добровольно в этом ограничиваем. Такое положение дел, конечно же, может вызывать вопросы, понятно. Так нужно было нашим американским партнерам так и сказать, сказать по-честному, а не использовать надуманные обвинения в адрес России для обоснования своего одностороннего выхода из Договора», — сказал Путин в послании Федеральному собранию в 2019 году.