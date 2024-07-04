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Путин пообещал ответить зеркально, если США развернет комплексы РСМД

Путин: если комплексы РСМД США появятся, Россия может действовать зеркально

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Сергей Савостьянов/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на пресс-подходе к российским СМИ по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявил, что Россия может действовать зеркально, если комплексы ракет средней и меньшей дальности (РСМД) США появятся где-то. Его слова передает РИА Новости.

Он напомнил, что Россия объявила мораторий на возможное размещение своих соответствующих систем до тех пор, пока такие ракетные комплексы не появятся в каком-то регионе мира.

«И если комплексы ракет средней и меньшей дальности американского производства где-то появятся, то мы тогда оставляем за собой право действовать зеркально», — сказал президент.

28 июня Владимир Путин предложил возобновить производство ударных систем РСМД, поскольку США активно используют и производят подобное оружие. Президент России заявил, что Вашингтон вышел из договора по ракетам малой и средней дальности «под надуманным предлогом». Сейчас же они размещают свои ракеты на Филиппинах и используют во время учений в Европе, поэтому России также нужно обеспечить свою безопасность. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин заявил о «сигнале» ШОС всему миру.

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