Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил о необходимости восстановления отношений с Россией после того, как на Украине прекратятся боевые действия. Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что на настоящий момент у Кишинева «очень напряженные отношения» с Москвой.

«Важным является то, как восстановить эти отношения», — заявил он.

Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова в четверг, 21 ноября, заявила, что руководство Молдавии, сближаясь с НАТО, превращает республику в логистическую базу для снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам российского дипломата, сближение Молдавии с Североатлантическим альянсом происходит несмотря на то, что большинство молдаван выступают против этого.

11 ноября сообщалось, что посла России Олега Озерова вызвали в министерство иностранных дел Молдавии после утверждений Кишинева о падении двух российских беспилотников.

Ранее в Молдавии заявили об усилении давления на оппозицию после победы Санду.