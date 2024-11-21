Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Премьер Молдавии заявил о необходимости восстановления отношений с Россией

Премьер Молдавии Речан заявил о необходимости восстановления отношений с Россией

close
Родион Прока/Sputnik/РИА Новости

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил о необходимости восстановления отношений с Россией после того, как на Украине прекратятся боевые действия. Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что на настоящий момент у Кишинева «очень напряженные отношения» с Москвой.

«Важным является то, как восстановить эти отношения», — заявил он.

Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова в четверг, 21 ноября, заявила, что руководство Молдавии, сближаясь с НАТО, превращает республику в логистическую базу для снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам российского дипломата, сближение Молдавии с Североатлантическим альянсом происходит несмотря на то, что большинство молдаван выступают против этого.

11 ноября сообщалось, что посла России Олега Озерова вызвали в министерство иностранных дел Молдавии после утверждений Кишинева о падении двух российских беспилотников.

Ранее в Молдавии заявили об усилении давления на оппозицию после победы Санду.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами