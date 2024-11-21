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В МИД РФ предостерегли Молдавию от сближения с НАТО

Захарова: сближение с НАТО превратит Молдавию в базу для снабжения ВСУ

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MMCXIII/Shutterstock/FOTODOM

Руководство Молдавии, сближаясь с НАТО, превращает республику в логистическую базу для снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявила на брифинге официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.

По словам дипломата, сближение Молдавии с Североатлантическим альянсом происходит несмотря на то, что большинство молдаван выступают против этого.

«В качестве приоритета называется сохранение статуса доверенного партнера альянса. На практике... это означает форсированное превращение страны в логистическую базу для снабжения ВСУ», — сказала представитель МИД РФ.

11 ноября сообщалось, что посла России Олега Озерова вызвали в министерство иностранных дел Молдавии после утверждений Кишинева о падении двух российских беспилотников.

Захарова заявила, что Украина хочет спровоцировать Молдавию на полноформатное участие в боевых действиях против РФ. По ее словам, РФ категорически отвергает «голословные выпады» Молдавии.

Ранее в Молдавии заявили об усилении давления на оппозицию после победы Санду.

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