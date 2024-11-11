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В Молдавии заявили об усилении давления на оппозицию после победы Санду

Додон заявил об усилении давления на молдавскую оппозицию после победы Санду

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Kremlin Pool/Global Look Press

После победы Майи Санду на президентских выборах в Молдавии давление на оппозицию усилилось. Об этом в интервью телеканалу Cinema 1 заявил руководитель Партии социалистов Игорь Додон.

По словам Додона, некоторых его коллег уже приглашают в прокуратуру.

«Я уже не говорю о своих 13 уголовных делах. До конца года у меня назначено около 20 заседаний суда. Срочно вызвали в суд и Александра Стояногло. Это говорит о том, что Санду не вынесла для себя урок», — сказал он.

Днем 11 ноября экс-глава Гагаузии, кандидат в президенты Молдавии в первом туре выборов Ирина Влах заявила, что партия «Сердце Молдовы» должна принять все меры, чтобы свергнуть режим Майи Санду.

Также в понедельник бывший министр юстиции страны Фадей Нагачевский заявил, что выборы президента Молдавии стали не демократической процедурой, а операцией по захвату власти.

Ранее экс-глава Гагаузии заявила, что Санду может втянуть Молдавию «в чужой военный сценарий».

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