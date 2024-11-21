Вучич заявил, что только «ненормальные» думают, будто Путин блефует

Только те, кто не знает президента РФ Владимира Путина, и «ненормальные» думают, что он блефует, когда идет речь о применении всего имеющегося оружия для защиты территории России. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в ходе визита премьера Словакии Роберта Фицо, передает РИА Новости.

«Если думаете, что можно наносить удары по любым целям в России и это останется без ответа, и Путин не применит все виды орудий и оружия, которые ему потребуется, которые он посчитает нужными, вы или его не знаете или вы ненормальные», — заявил сербский лидер.

Вучич подчеркнул, что «хорошо знает президента России» и попросил прислушаться к нему. Сербский лидер подчеркнул, что «никто не блефует» и весь мир постепенно подходит к ядерной катастрофе. Также президент Сербии указал, что «никто не желает слышать слово «мир».

Накануне сербский президент заявил о необходимости мирных переговоров по Украине, поскольку использование западных ракет для ударов вглубь российской территории может спровоцировать ядерный конфликт.

Среди прочего Вучич заявил, что президент Путин без колебаний применит ядерное оружие при угрозе для Москвы.

Ранее в Словакии назвали способ установить мир на Украине.