Вучич рассказал, что нужно Украине и России

Сербский президент Александр Вучич в ходе визита словацкого премьера Роберта Фицо заявил, что, по мнению Сербии и Словакии, Украине и России нужен мир. Его слова приводит РИА Новости.

»Сербия и Словакия, могу сказать, вместе считаем, что мир на Украине необходим, и в России», — сказал он,

Он отметил, что «часть боевых действий происходят на территории России сейчас».

Накануне Вучич заявил о необходимости мирных переговоров по Украине, так как использование западных ракет для ударов вглубь российской территории может спровоцировать ядерный конфликт. Вучич в ходе обращения к нации подчеркнул, что важно начать говорить о мире и перемирии, так как развитие конфликта ведет к мировой катастрофе. По его словам, до полной катастрофы уже пройдено «девять из десяти ступеней». 19 ноября Вучич заявил, что президент России Владимир Путин без колебаний применит ядерное оружие при угрозе для Москвы.

Ранее в Словакии назвали способ установить мир на Украине.