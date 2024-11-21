На Украине обязались выполнить 300 условий Запада по реформам

Власти Украины утвердили «матрицу реформ», в которую заложено более 300 условий западных партнеров. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

«Сегодня вместе со Всемирным банком презентовали «Матрицу реформ». Это план изменений, содержащий все утвержденные рекомендации от партнеров. Только на текущий год это более 300 условий и более 500 индикаторов», — заявил он.

По словам премьер-министра, одним из ключевых шагов является реформирование управления публичными инвестициями. В планы также входит совершенствование права и улучшение бизнеса после окончания конфликта. Шмыгаль отметил, что третьим направлением «матрицы реформ» является энергетика. На данный момент власти страны нацелены на увеличение альтернативных источников энергии и децентрализацию энергосистемы.

До этого посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова заявила, что считает реалистичным прогноз по вступлению Киева в политическое объединение до 2030 года. По ее словам, Украина своей инициативностью «сломала матрицу», и быстрые темпы по евроинтеграции по сравнению с другими странами могут сохраняться и дальше.

Ранее сообщалось, что ЕС может создать особый формат для Украины в составе Евросоюза.