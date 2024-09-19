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В Евросоюзе назвали сроки вступления Украины в ЕС

Посол ЕС на Украине Матернова: Киев может вступить в Евросоюз до 2030 года

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Global Look Press

Посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова заявила, что считает реалистичным прогноз по вступлению Киева в политическое объединение до 2030 года. Ее слова приводит «Европейская правда».

По ее словам, Украина своей инициативностью «сломала матрицу», и быстрые темпы по евроинтеграции по сравнению с другими странами могут сохраняться и дальше.

«Я уже говорила в интервью ранее и повторюсь: считаю, что цель, которую поставил Шарль Мишель – вступление Украины в ЕС до конца этого десятилетия – реалистична», — сказала Матернова.

В июне Украина официально начала процесс переговоров о вступлении в Евросоюз на первом заседании Межправительственной конференции ЕС-Украина.

Глава Европейского совета Шарль Мишель говорил, что Украина сможет вступить в союз к 2030 году, а также назвал предстоящий процесс долгим и трудным, на котором стране предстоит реализовать множество реформ.

«Украине и Молдове необходимо будет продолжить работу по укреплению институтов, борьбе с коррупцией и повышению экономической стабильности, чтобы соответствовать строгим стандартам полноправного членства в ЕС», — пояснил Мишель.

Ранее сообщалось, что ЕС может создать особый формат для Украины в составе Евросоюза.

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