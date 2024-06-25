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ЕС может создать особый формат для Украины в составе Евросоюза

Эксперт Денисов: ЕС может создать особый формат для Украины в своем составе

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Global Look Press

Украина и Молдавия не выполнили условия для получения статуса кандидата на вступление ЕС, однако в рамках переговоров о евроинтеграции этих стран, ЕС может выработать для них «специальный формат» в своем составе. Об этом в беседе с РИА Новости заявил эксперт Финансового университета Денис Денисов.

«Для Киева главное препятствие — незавершенный военный конфликт с Россией. Кроме того, не решена проблема с коррупцией. Молдавию лоббирует Румыния, но этого недостаточно. Скорее всего, в ЕС выработают для них специальный формат», — отметил политолог.

Денисов обратил внимание на то, что Киев и Кишинев не выполнили те условия, которые выдвинули в ЕС для получения статуса кандидата.

Старт переговоров по вступлению Украины и Молдавии в ЕС пройдет с участием молдавского премьер-министра Дорина Речана и вице-премьера Украины Ольги Стефанишиной. При этом диалог будет де-факто представлять собой лишь обмен мнениями, а переговоры по существу начнутся только в течение года.

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