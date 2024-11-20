Президент Сербии высказался о необходимости мирных переговоров по Украине

Глава Сербии Александар Вучич заявил о необходимости мирных переговоров по Украине, так как использование западных ракет для ударов вглубь российской территории может спровоцировать ядерный конфликт. Об этом он сообщил в эфире телеканала РТС.

Вучич в ходе обращения к нации подчеркнул, что важно начать говорить о мире и перемирии, так как развитие конфликта ведет к мировой катастрофе. По его словам, до полной катастрофы уже пройдено «девять из десяти ступеней».

Президент Сербии предупредил, что дальнейшая эскалация конфликта, которую могут вызвать атаки западными ракетами по территории России, может вызвать полномасштабный ядерный конфликт.

Вучич отметил, что Москва, предупреждая о возможности ядерного ответа на критические угрозы безопасности, не блефует, и назвал «ненормальными» тех, кто называет это лишь угрозами холостым оружием.

19 ноября Вучич заявил, что президент России Владимир Путин без колебаний применит ядерное оружие при угрозе для Москвы.

Ранее Путин утвердил основы государственной политики страны в области ядерного сдерживания.