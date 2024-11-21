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Правящая в Грузии партия выбрала премьера и спикера парламента

«Грузинская мечта» представила для переназначения на пост премьера Кобахидзе

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Global Look Press

Правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» представила для переназначения на должность председателя парламента Шалву Папуашвили, а на пост премьер-министра страны действующего главу правительства Ираклия Кобахидзе. Об этом заявил исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе на брифинге, передает РИА Новости.

Мдинарадзе напомнил, что, согласно уставу «Грузинской мечты», председатель партии имеет право выдвигать кандидатуру на должность премьер-министра.

По словам секретаря, Кобахидзе получил полную поддержку политсовета.

Кобахидзе сообщил, что новый состав правительства страны будет представлен парламенту на утверждение 25 ноября.

26 октября в Грузии состоялись парламентские выборы. По итогам голосования победу одержала правящая партия «Грузинская мечта», которая набрала 54,3% голосов. Однако ряд оппозиционных политических объединений не приняли результаты выборов, а члены «Коалиции за перемены» даже отказались от депутатских мандатов.

Ранее стало известно, когда могут пройти президентские выборы в Грузии.

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