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Новый состав правительства Грузии представят парламенту на следующей неделе

Кобахидзе: новый состав правительства Грузии представят парламенту 25 ноября

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Global Look Press

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что новый состав правительства страны будет представлен парламенту на утверждение 25 ноября. Об этом сообщает РИА Новости.

«В следующий понедельник парламенту Грузии будет представлен состав правительства для выражения доверия», — сказал Кобахидзе на правительственном заседании.

17 ноября сообщалось, что представители оппозиционных партий Грузии, их сторонники и гражданские активисты провели шествие в Тбилиси против итогов парламентских выборов.

26 октября в Грузии состоялись парламентские выборы. По итогам голосования победу одержала правящая партия «Грузинская мечта», которая набрала 54,3% голосов. Однако ряд оппозиционных политических объединений не приняли результаты выборов, а члены «Коалиции за перемены» даже отказались от депутатских мандатов.

Ранее стало известно, когда могут пройти президентские выборы в Грузии.

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