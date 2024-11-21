Эксперт: Трамп вряд ли сможет приблизить окончание конфликта на Украине

Возвращение республиканца Дональда Трампа к власти вряд ли приблизит окончание конфликта на Украине. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал экс-депутат Верховной рады Олег Царев. Он напомнил, что на первом президентском сроке Трамп говорил, что поладит с президентом России Владимиром Путиным, однако на деле все выглядело иначе.

«Одновременно вводились санкции против России, причем жесточайшие, в Конгрессе принимались резолюции против Москвы (их инициировали демократы, но и республиканцы голосовали «за»), из Штатов высылались десятки наших дипломатов, захватывались дипломатические здания, закрывались консульства», — рассказал Царев.

Он добавил, что назначенный Трампом спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер делал все, чтобы сорвать Минские соглашения.

Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на выборах главы государства добьется завершения боевых действий на Украине и предотвратит начало третьей мировой войны. Он считает, что вооруженного противостояния между Москвой и Киевом не случилось бы, если бы он одержал победу на выборах 2020 года.

Ранее в России рассказали, что будет, если с Трампом не удастся договориться.