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В России рассказали, что будет, если с Трампом не удастся договориться

Учредитель Tsargrad.tv Малофеев: Трамп может стать еще одним врагом России

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Evan Vucci/AP

Если Москве не удастся договориться с избранным президентом США Дональдом Трампом, он станет еще одним врагом России, с которым продолжится противостояние. Такое мнение высказал учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев. При этом, по его словам, республиканец собрал вокруг себя команду, которая выглядит более консолидированной. Это открывает перспективы для выстраивания нормальных отношений между Кремлем и Белым домом.

«Потому что республиканцы вменяемые. Байден был невменяем во многом из-за своего личного отношения к этому конфликту, из-за сына Хантера Байдена, который связан с Украиной, из-за той роли, которую демократ играл, будучи еще вице-президентом», — отметил Малофеев.

Он добавил, что несмотря на то, что Трамп может превратиться в очередного противника России, мир не дойдет до ядерной войны, поскольку во время прошлого президентского срока республиканец продемонстрировал, что не хочет прощаться с планетой.

Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на выборах главы государства добьется завершения боевых действий на Украине и предотвратит начало третьей мировой войны. Он считает, что вооруженного противостояния между Москвой и Киевом не случилось бы, если бы он одержал победу на выборах 2020 года.

Ранее эксперт раскрыл планы Трампа по России и Китаю.

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