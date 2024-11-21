В Кремле отреагировали на информацию о возможном нападении на Белоруссию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о планах стран Запада вторгнуться в Белоруссию и устроить там госпереворот. На соответствующий вопрос он ответил во время брифинга.

«В рамках союзного государства мы несем обязательства по обеспечению безопасности союзной Белоруссии. Эти обязательства фигурируют в основах ядерной доктрины», — сказал он.

Песков добавил, что Белоруссия, как и Россия, сталкивается с недружественным отношением других стран, а также с потенциальными угрозами.

Утром 21 ноября лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что страны Запада пытаются открыть второй фронт в Белоруссии для борьбы с Россией.

В среду, 20 ноября, белорусское телевидение представило план нападения экстремистов на республику. В расследовании телеканала уточнили, что речь идет о возможной попытке вторжения «Белорусского добровольческого корпуса» — это подразделение принимало участие в боевых действиях на стороне Украины.

Ранее Белоруссии выдали участника террористического формирования.