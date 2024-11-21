В ЛДПР заявили о попытке Запада открыть второй фронт против России в Белоруссии

Страны Запада пытаются открыть второй фронт в Белоруссии для борьбы с Россией. Об этом в интервью РИА Новости сказал лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По его словам, западные страны хотят устроить государственный переворот в Белоруссии и создать там новый антироссийский плацдарм.

«Но все подобные планы захлебнутся, уверен. И Москве, и Минску есть чем ответить», — заявил Слуцкий.

Политик также напомнил, что обновленная ядерная доктрина России подразумевает возможность применения Москвой ядерного оружия в случае агрессии против Белоруссии.

В среду, 20 ноября, белорусское телевидение представило план нападения экстремистов на республику. В расследовании телеканала уточнили, что речь идет о возможной попытке вторжения «Белорусского добровольческого корпуса» — это подразделение принимало участие в боевых действиях на стороне Украины. Также сообщается, что экстремистов готовили в том числе инструкторы из польского спецподразделения «Гром».

Ранее Белоруссии выдали участника террористического формирования.