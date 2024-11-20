Белорусское телевидение представило план нападения экстремистов на республику

Экстремисты из числа белорусских оппозиционеров планируют совершить нападение на Белоруссию с территории Украины, Польши и Литвы при поддержке Запада. Об этом сообщает телеканал »ОНТ».

«Активная фаза — по отмашке в один момент границу пересекают бойцы БДК, других формирований и «хоругви» из Польши и Литвы. Четыре территории для захвата уже определены. Это выступ на самом юго-западе, как раз на стыке границ Беларуси, Польши и Украины», — сообщили в эфире телеканала расследователи.

Речь идет о возможной попытке вторжения «Белорусского добровольческого корпуса» — это подразделение принимало участие в боевых действиях на стороне Украины. Также сообщается, что экстремистов готовили в том числе инструкторы из польского спецподразделения «Гром».

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании еще 32 граждан, которые были осуждены за экстремистские преступления.

Ранее Лукашенко лишил званий более 20 военных и силовиков.