В России отвергли обвинения во вмешательстве во внутренние дела Грузии

Россия отвергает обвинения во вмешательстве во внутренние дела Грузии и считает их безосновательными. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга.

Дипломат отметила, что вмешательством во внутренние дела в преддверии парламентских выборов в республике занимался Запад, пытающийся дестабилизировать обстановку, поставить у власти лояльных кандидатов.

По словам Захаровой, когда западные страны твердят о российском вмешательстве, — это та ситуация, «когда на воре и шапка горит», они пытаются прикрыть собственные преступления.

26 октября в Грузии прошли выборы в парламент, по итогам которых победила правящая партия «Грузинская мечта» с 54,3% голосов. Президент Грузии назвала прошедшее голосование «тотальной фальсификацией». Оппозиционные партии не признали результаты и потребовали переголосования. В стране до сих пор в связи с этим проходят протесты.

30 октября прокуратура Грузии начала расследование по делу о предполагаемых фальсификациях на выборах в парламент, на допрос была вызвана президент страны Саломе Зурабишвили.

Ранее президент Грузии заявила, что у нее нет доказательств вмешательства России в выборы.