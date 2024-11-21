В МИД РФ заявили, что Вашингтон «скребет по сусекам» для помощи Украине

Вашингтон перед приходом избранного президента Дональда Трампа в Белый дом «скребет по сусекам», собирая средства для помощи Киеву в продолжении боевых действий на Украине в 2025 году. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга, передает ТАСС.

«Вашингтон скребет по сусекам, чтобы продлить агонию своих украинских марионеток и обеспечить продолжение боевых действий не только в этом, но и в следующем году», — заявила дипломат.

Захарова добавила, что Пентагон осуществляет попытки передать Киеву оставшиеся объемы американской военной помощи до инаугурации Трампа.

До этого ТАСС со ссылкой на итоговый документ саммита ЕС в Брюсселе сообщало, что страны Евросоюза планируют выделить Украине €45 млрд до конца 2024 года.

19 ноября постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд на заседании Совета Безопасности заявила, что Вашингтон в ближайшие дни объявит о новых пакетах военной помощи Украине. Подробностей о составе помощи она не стала раскрывать.

Ранее сообщалось, что Зеленский обеспокоен отсутствием военной поддержки.