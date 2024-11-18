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Экс-советник НАТО назвал причину отчаяния Зеленского

Полковник Бо: Зеленский отчаянно ищет поддержки из-за проблем украинской армии

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Bernadett Szabo/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отчаянно ищет поддержки на фоне проблем украинской армии на фронте. Об этом сообщил экс-советник Североатлантического альянса и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью YouТube-каналу Dialogue Works.

«Ситуация на Украине стала крайне тяжелой (для ВСУ. — «Газета.Ru») <…> Владимир Зеленский отчаянно ищет поддержки», — отметил Бо.

Зеленский вынужден «бросаться» к европейцам, чтобы получить больше помощи, заметил бывший советник НАТО. Кроме того, президент Украины опасается будущих шагов избранного президента США Дональда Трампа в отношении Киева, добавил Бо.

Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на выборах главы государства добьется завершения боевых действий на Украине и предотвратит начало третьей мировой войны. По его словам, вооруженного противостояния между Москвой и Киевом не случилось бы, если бы он одержал победу на выборах 2020 года.

Накануне телеканал CNN сообщил, что Трамп во время своего президентства может использовать ослабление позиций Украины на поле боя и ограниченную поддержку, чтобы добиться соглашения о прекращении конфликта.

Ранее политолог назвал возможные сроки начала переговоров между Россией и Украиной.

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