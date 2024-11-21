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В Польше обвинили Зеленского в нахальстве по отношению к лидерам Запада

Польский журналист Парафьянович: Зеленский стал путать реализм с нахальством

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Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский на третий год конфликта начал путать реализм с нахальством в отношениях с лидерами стран Запада. Такую точку зрения высказал журналист Збигнев Парафьянович в интервью Do Rzeczy.

«Проблема в том, что украинский президент после почти трех лет войны потерял инстинкт в заявлении требований к своим партнерам. Раньше он был прагматиком, теперь он путает реализм с нахальством», — сказал Парафьянович.

По его словам, об этой черте Зеленского недавно узнали англичане, когда Киев дал понять, что запланированный визит премьер-министра Кира Стармера не будет иметь смысла, если Великобритания не примет решений по ракетам Storm Shadow.

Журналист отметил, что украинский лидер начал искать виновных в поражении, и одним из претендентов является Польша, поскольку, несмотря на все резкие выпады Киева в адрес Варшавы, в ее интересах сохранить независимость Украины.

До этого американский журналист Джексон Хинкл заявил, что Владимир Зеленский «практически умоляет» сравнять его страну с землей проводимой политикой. По его словам, Украина должна быть «вечно благодарной» президенту России Владимиру Путину за его спокойствие, рассудительность и доброту.

Ранее на Западе раскрыли, чего лишится Украина на мирных переговорах с Россией.

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