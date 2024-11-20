На Западе раскрыли, чего лишится Украина на мирных переговорах с Россией

Бывший посол Великобритании в России, Тони Бренто, заявил, что Украине придется отказаться от части территорий на мирных переговорах по урегулированию конфликта. В беседе со Sky News он заявил, что избранный президент США Дональд Трамп будет поощрять диалог между Москвой и Киевом.

По его словам, главный вопрос заключается в том, хватит ли у Трампа «мастерства и тонкости», чтобы организовать переговоры между конфликтующими сторонами.

«Хитрость заключается в том, чтобы найти для Украины сделку, которая, хотя и подразумевает территориальные уступки, даст ей главное, чего она ищет, — выживание в качестве ориентированного на Запад связующего звена с Западом, с безопасностью, гарантированной Западом, — но ценой будут уступки», — сказал Брентон.

До этого агентство Reuters со ссылкой на несколько источников писало, что президент России Владимир Путин открыт для обсуждения с Дональдом Трампом соглашения о прекращении огня на Украине. В то же время обозреватель агентства Bloomberg Андреас Клут написал, что Путин и Трамп уже в ближайшее время могут провести переговоры насчет разрешения конфликта на Украине.

Ранее в Британии предсказали сроки завершения конфликта на Украине.