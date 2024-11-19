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Зеленский призвал силой принудить Путина к миру

Зеленский: Россию нужно принудить к урегулированию конфликта на Украине силой

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Bernadett Szabo/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский призвал силой принудить российского лидера Владимира Путина к урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Украинский лидер утверждает, что президент России якобы хочет продолжения конфликта и не заинтересован в мирном урегулировании ситуации.

«Разговоры о мире ему не интересны. Должны принудить Россию к справедливому миру силой», — написал Зеленский.

Путин неоднократно заявлял о готовности России к мирному урегулированию конфликта на Украине. В частности, подобная позиция была высказана в ходе телефонной беседы с канцлером Германии Олафом Шольцем. Во время диалога президент РФ подтвердил, что российские власти никогда не отказывались от переговоров и открыты к возобновлению диалога.

7 ноября российский лидер заявил, что РФ готова к мирным переговорам по Украине на базе реалий и уже достигнутых ранее договоренностей в Стамбуле. Путин подчеркнул, что российская сторона стремится к восстановлению мира, а также спокойствия между соседними государствами на длительную перспективу.

Ранее Шольц оценил позицию Путина по конфликту на Украине.

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