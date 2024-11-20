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Медведчук заявил о страхе Зеленского перед Путиным

Медведчук: угрозы руководству России показывают страх Зеленского перед Путиным

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РИА Новости/AP

Посылая угрозы в адрес руководства России, Владимир Зеленский показал свой страх перед Владимиром Путиным. Об этом написал председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук на платформе «Смотрим», комментируя слова Зеленского о том, что »Украине придется кого-то в Москве пережить, чтобы добиться всех целей».

Медведчук считает, что таким образом украинский лидер показал свой страх перед Владимиром Путиным, при жизни которого он на свою победу не рассчитывает.

Он также указал, что Зеленский распространяет слухи о том, что Россия якобы планирует его ликвидацию. Однако, отмечает Медведчук, ВС РФ не предпринимали ни одной попытки нанести удар, когда президент Украины выступал в Верховной раде.

«Как видим, Россия не рассматривает никаких покушений на его никчемную жизнь, поскольку не считает его политические кривляния чем-то опасным», — написал Медведчук.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники писало, что на Западе все больше официальных лиц признают, что Украине придется пойти на компромисс с Россией для урегулирования конфликта.

«Два европейских чиновника заявили, что все больше людей признают, что Зеленскому придется пойти на компромисс с Путиным», — говорится в сообщении издания.

Ранее в Финляндии охарактеризовали Зеленского одной фразой.

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