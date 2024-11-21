Си Цзиньпин призвал объединиться сторонников мира на Украине

Председатель КНР Си Цзиньпин обратился с призывом к объединению большего количества сторонников политического разрешения украинского конфликта. Это заявление он сделал на совместной пресс-конференции с бразильским президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой в Бразилиа, сообщает ТАСС.

«Китай и Бразилия совместно разработали консенсус из шести пунктов по политическому урегулированию украинского кризиса, а также вместе со странами глобального Юга создали группу «Друзей мира», — приводятся слова Си Цзиньпина на сайте МИД КНР.

Китайский лидер также подчеркнул важность того, чтобы все стороны, поддерживающие мир, объединились и начали прокладывать путь к политическому разрешению конфликта на Украине.

В октябре президент РФ Владимир Путин в разговоре с главой Китая Си Цзиньпином на саммите БРИКС подчеркнул ценность усилий КНР и Бразилии по Украине.

До этого президент Украины Владимир Зеленский выражал готовность включить в свой «мирный план» предложения Китая, Бразилии и других стран.

Ранее Китай призвал к охлаждению ситуации на Украине.