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Захарова объяснила стремление Макрона пожать руку Лаврову на саммите G20

Захарова объяснила рукопожатие Макрона Лаврову политикой двух стульев

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Yara Nardi/Pool/Reuters

Желание президента Франции Эммануэля Макрона пожать руку главе МИД России Сергею Лаврову на саммите G20 является проявлением «политики двух стульев». Об этом заявила представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире «Радио Sputnik».

По ее словам, Сергей Лавров действовал в этой ситуации «как истинный дипломат». Захарова объяснила действия французского лидера «политикой двух стульев».

Захарова также рассказала, что видела стремительный «нырок» Эммануэля Макрона лично, а на следующей день «человек французского происхождения» поинтересовался у нее, зачем глава государства это сделал.

«А как так можно? Почему и зачем французский президент это делает? Он каждый день искрометит в отношении России, говорит про нее гадости, принимает чудовищные решения, поддерживает жуткие решения и вот вдруг он жмет руку», — рассказала Захарова.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон пожал руку главе министерства иностранных дел России Сергею Лаврову на саммите «Большой двадцатки» (G20), который проходит в бразильском Рио-де-Жанейро. Сергей Лавров подтвердил факт рукопожатия с президентом Франции.

«Это нормально, если люди знакомы», — прокомментировал Лавров.

Ранее в Госдуме назвали поведение Макрона «политической проституцией».

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