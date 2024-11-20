Захарова объяснила стремление Макрона пожать руку Лаврову на саммите G20

Желание президента Франции Эммануэля Макрона пожать руку главе МИД России Сергею Лаврову на саммите G20 является проявлением «политики двух стульев». Об этом заявила представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире «Радио Sputnik».

По ее словам, Сергей Лавров действовал в этой ситуации «как истинный дипломат». Захарова объяснила действия французского лидера «политикой двух стульев».

Захарова также рассказала, что видела стремительный «нырок» Эммануэля Макрона лично, а на следующей день «человек французского происхождения» поинтересовался у нее, зачем глава государства это сделал.

«А как так можно? Почему и зачем французский президент это делает? Он каждый день искрометит в отношении России, говорит про нее гадости, принимает чудовищные решения, поддерживает жуткие решения и вот вдруг он жмет руку», — рассказала Захарова.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон пожал руку главе министерства иностранных дел России Сергею Лаврову на саммите «Большой двадцатки» (G20), который проходит в бразильском Рио-де-Жанейро. Сергей Лавров подтвердил факт рукопожатия с президентом Франции.

«Это нормально, если люди знакомы», — прокомментировал Лавров.

Ранее в Госдуме назвали поведение Макрона «политической проституцией».