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В Госдуме назвали поведение Макрона «политической проституцией»

Депутат Чепа объяснил рукопожатие Макрона Лаврову попыткой показать лояльность

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Christian Hartmann/Reuters

Рукопожатие президента Франции Эммануэля Макрона и министра иностранных дел России Сергея Лаврова после того, как французский лидер поддержал решение США разрешить Украине наносить удары вглубь РФ, является «политической проституцией». Об этом в беседе с NEWS.ru заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Он напомнил, что накануне французский лидер поддержал решение Соединенных Штатов разрешить Украине бить ракетами ATACMS вглубь российской территории. В то же время рукопожатие с Сергеем Лавровым он назвал демонстрацией «некой лояльности».

«Я думаю, что это все похоже на определенную политическую проституцию», — сказал Чепа.

Парламентарий отметил, что в США и Европе начали происходить политические сдвиги, и лидеры государств начали подстраиваться под возможные изменения вектора развития. Однако депутат призвал не искать в этом «сильно позитивных сдвигов», поскольку это говорит лишь о слабости тех или иных политических фигур.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон пожал руку главе министерства иностранных дел России Сергею Лаврову на саммите «Большой двадцатки» (G20), который проходит в бразильском Рио-де-Жанейро.

Ранее Макрон поприветствовал решение США по ударам вглубь России.

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