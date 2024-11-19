Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лавров заявил о прямом вовлечении Франции в конфликт на Украине

Лавров: Франция прямо вовлечена в конфликт на Украине, обучая военных ВСУ

close
Алексей Майшев/РИА Новости

Франция прямо вовлечена в украинский конфликт, поскольку обучает военнослужащих ВСУ. Об этом на пресс-конференции заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Во Франции сейчас завершают обучение украинские военнослужащие, бригаду целую штурмовую ударную готовят. То есть, прямо участвуют в боевых действиях», — отметил министр.

По словам Лаврова, президент Франции Эммануэль Макрон является одним из наиболее ярых сторонников «войны до победы» над Россией.

До этого глава российского МИД, комментируя позицию избранного президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине, заявил, что люди, выступающие за мир, а не войну, достойны поддержки.

По словам Лаврова, Москва также приветствует инициативы Китая и Бразилии о мирном урегулировании конфликта на Украине.

Ранее в Кремле заявили, что Байден оставит Трампу «неудобное наследие».

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами