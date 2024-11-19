Лавров заявил о прямом вовлечении Франции в конфликт на Украине

Франция прямо вовлечена в украинский конфликт, поскольку обучает военнослужащих ВСУ. Об этом на пресс-конференции заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Во Франции сейчас завершают обучение украинские военнослужащие, бригаду целую штурмовую ударную готовят. То есть, прямо участвуют в боевых действиях», — отметил министр.

По словам Лаврова, президент Франции Эммануэль Макрон является одним из наиболее ярых сторонников «войны до победы» над Россией.

До этого глава российского МИД, комментируя позицию избранного президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине, заявил, что люди, выступающие за мир, а не войну, достойны поддержки.

По словам Лаврова, Москва также приветствует инициативы Китая и Бразилии о мирном урегулировании конфликта на Украине.

Ранее в Кремле заявили, что Байден оставит Трампу «неудобное наследие».