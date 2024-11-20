Бывший лидер Лейбористской партии Джереми Корбин потребовал от премьер-министра Кира Стармера прояснить ситуацию насчет Storm Shadow, которыми Вооруженные силы Украины могли нанести удар по Курской области. Об этом политик пишет в социальной сети X.

«Премьер-министр должен немедленно выступить перед парламентом, чтобы прояснить, были ли нанесены удары по России британскими ракетами. Он должен сообщить британской общественности, означает ли это, что теперь мы находимся в состоянии войны с ядерной державой, насколько велик риск для жителей Британии и почему такой шаг был сделан без какого-либо одобрения со стороны парламента», — заявил Корбин.

Бывший лидер лейбористов, который с начала специальной военной операции на Украине последовательно осуждает действия России, добавил, что для достижения мира необходимо использовать дипломатические средства.

До этого агентство Bloomberg сообщило о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые использовали британские крылатые ракеты Storm Shadow для удара по целям на российской территории.

Ранее сенатор раскрыл последствия ударов вглубь России для Запада.