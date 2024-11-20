Сенатор раскрыл последствия ударов вглубь России для Запада

Никаких уступок и послаблений в связи с провокациями и авантюрами не будет, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, комментируя удары по территории России с использованием западного оружия. Его слова передает «Абзац».

«В любом случае позиция нашего президента ясна и четко сформулирована: никаких поблажек и скидок на авантюры и провокации мы не допустим», — заявил сенатор.

Кроме того, он призвал оценивать поступающую из западных СМИ информацию с осторожностью и тщательно разбираться в фактах, прежде чем делать серьезные выводы.

В среду премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что после разрешения Украине наносить удары дальнобойными ракетами вглубь РФ и обновления российской ядерной доктрины риск эскалации вырос до максимума.

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. По словам источников, предполагается, что изначально удары этим оружием будут наноситься по российским войскам в Курской области и якобы присутствующим там северокорейским военным.

19 ноября в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые выпустили шесть американских ракет ATACMS по объекту в Брянской области. Российские средства противовоздушной обороны смогли сбить пять боеприпасов и повредить один.

Ранее голландский аналитик объяснил, зачем США разрешили Украине бить вглубь России.