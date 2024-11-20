На Западе сообщили об ударе ракетами Storm Shadow по территории России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые использовали британские крылатые ракеты Storm Shadow для удара по целям на российской территории. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на западного должностного лица.

Собеседник агентства, пожелавший остаться анонимным, отметил, что украинские военные нанесли удары по военным объектам в России.

Западный чиновник также подчеркнул, что эти атаки ракетами Storm Shadow были санкционированы в связи с информацией о присутствии северокорейских военных на российской территории.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Telegram-канал «Два майора» вечером 20 ноября сообщил, что в среду днем украинские войска впервые попытались атаковать Курскую область с использованием англо-французских ракет большой дальности Storm Shadow.

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. По словам источников, предполагается, что изначально удары этим оружием будут наноситься по российским войскам в Курской области и якобы присутствующим там северокорейским военным.

19 ноября в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы Украины впервые выпустили шесть американских ракет ATACMS по объекту в Брянской области. Российские средства противовоздушной обороны смогли сбить пять боеприпасов и повредить один.

Ранее сенатор раскрыл последствия ударов вглубь России для Запада.