Глава Суджанского района Курской области сложил полномочия

Глава Суджанского района Курской области Александр Богачев сообщил в своем Telegram-канале, что принял решение сложить полномочия.

«После размышлений и разговора с губернатором, решил сложить полномочия главы района. Для меня это непростой шаг, но уверен, что и в этом я действую в интересах всех жителей нашего района. Я старался делать, что мог и должен», — написал он.

Он поблагодарил всех за поддержку и доверие, а также за критику, которая помогла «увидеть ситуацию с разных сторон».

14 ноября губернатор Курской области Алексей Смирнов уволил главу Кореневского района Марину Дегтяреву за неудовлетворительную организацию эвакуации местных жителей. Перед увольнением чиновница похвасталась медалью, которую ей, по данным Mash, вручили за «укрепление боевого содружества» и за «вклад в укрепление обороны».

12 ноября Богачева отправили в отставку во время встречи курского губернатора с эвакуированными жителями. Должностей лишились также три заместителя Богачева. Увольнения последовали после митингов жителей приграничья, недовольных темпами выдачи сертификатов на приобретение жилья взамен разрушенного в результате боевых действий. «Должен кто-то быть крайним. К сожалению, у нас так всегда», — отреагировал на увольнение Богачев. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее уволенная глава района в Курской области заявила, что не собирается уходить.