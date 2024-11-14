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Уволенная глава района в Курской области заявила, что не собирается уходить

RT: уволенная глава Кореневского района Курской области не собирается уходить

Отправленная в отставку глава Кореневского района Курской области Марина Дегтярева заявила в беседе с RT, что не собирается никуда уходить.

«Да, и буду продолжать», — сказала чиновница в ответ на вопрос, продолжает ли она исполнять обязанности руководителя района.

14 ноября сообщалось, что Дегтяреву уволил губернатор Курской области Алексей Смирнов за неудовлетворительную организацию эвакуации местных жителей. Перед увольнением чиновница похвасталась медалью, которую ей, по данным Mash, вручили за «укрепление боевого содружества» и за «вклад в укрепление обороны».

Два дня назад Смирнов отправил в отставку главу Суджанского района Александра Богачева, а также трех его заместителей. Увольнения последовали после митингов жителей приграничья, недовольных темпами выдачи сертификатов на приобретение жилья взамен разрушенного в результате боевых действий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что с депутата Курской области взыскали 2,6 млн рублей за разрушенное жилье.

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