Курский губернатор уволил главу еще одного района. Жители освистали ее, когда она показала медаль В Курской области жители освистали главу района Дегтяреву за хвастовство медалью

Губернатор Курской области Алексей Смирнов уволил главу Кореневского района Марину Дегтяреву. «Причиной стала неудовлетворительная организация эвакуации местных жителей», — пишет KurskCity. Смирнов два дня назад отправил в отставку главу Суджанского района Александра Богачева (а также трех его заместителей). Увольнения начались после сообщений о том, что в Курской области прошли стихийные митинги граждан, оставшихся без жилья из-за нападения ВСУ.

Губернатор Курской области Алексей Смирнов уволил главу Кореневского района Марину Дегтяреву. Об этом пишут Telegram-каналы Mash, Shot, а также ТАСС и KurskCity.

«Глава региона предложил Марине Дегтяревой покинуть свой пост во время встречи с жителями Кореневского и Глушковского районов, которая проходит в Курской государственной филармонии. Причиной стала неудовлетворительная организация эвакуации местных жителей», — пишет KurskCity.

«Главу района сняли за недостаточные действия, проводимые с жителями как с вынужденными переселенцами», — цитирует ТАСС общественника Сергея Бондарева.

Mash также опубликовал видео со встречи с жителями приграничья, на которых Дегтярева отвечает на вопрос, почему ее в сентябре наградили медалью (по данным Telegram-канала, за «укрепление боевого содружества» и за «вклад в укрепление обороны»).

«Начнем, конечно же, с медали, которую дали не только мне, а дали всем главам приграничных районов…» — начала было Дегтярева, но ее слова вызвали гневную реакцию зала, люди стали свистеть и кричать на чиновницу. Видеозапись с реакцией зала опубликовали в соцсетях.

Кроме Смирнова, на встрече присутствовал предыдущий глава региона, а ныне министр транспорта РФ Роман Старовойт.

«Людей очень много — большой зал заполнен целиком», — пишет курская газета «Друг для друга».

Куряне торопят с выдачей денег на жилье

Смирнов уже отправил в отставку главу Суджанского района Александра Богачева (а также трех его заместителей) за, как пишет Kursk City, «молчание и нежелание идти на контакт». Сам Богачев, впрочем, посчитал, что его сделали «крайним».

Увольнения начались после сообщений о том, что в Курской области прошли как минимум два стихийных митинга беженцев из Суджи, оставшихся без жилья из-за наступления ВСУ (10 ноября и 7 ноября). На обоих акциях люди высказывали недовольство темпами выдачи сертификатов на приобретение жилья.

После встреч с населением Смирнов сообщил, что власти будут выплачивать компенсацию за аренду жилья беженцами из Курской области.

«Ежемесячная компенсационная выплата составит 40 тысяч рублей многодетным семьям, остальным семьям – 20 тысяч рублей, но не более суммы, указанной в договоре найма», — написал Смирнов в Telegram.

Власти Курской области скорректировали правила приема заявлений на получение сертификатов.

«В первую очередь выдавать их будем семьям участников СВО, многодетным семьям, ветеранам и приравненным к ним гражданам, инвалидам 1-й и 2-й групп», — рассказал Смирнов.

Кроме того, в Курске был развернут пункт приема беженцев, где специалисты проводят консультации.

Тем временем Российский Красный Крест (РКК) сообщил, что помог найти порядка 1 200 человек, связь с которыми была потеряна из-за вторжения ВСУ в Курскую область.

«Порядка 1 200 человек смогли найти друг друга благодаря нашим специалистам», — говорится в сообщении.

Уточняется, что установлена судьба и восстановлена семейная связь с 969 гражданскими лицами и 231 военнослужащим.