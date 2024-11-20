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В Раде заявили, что Украина столкнется с репрессиями против неугодных власти

Депутат Дубинский: будут репрессии против всех, на кого падет око Зеленского

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dubinskypro/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

План внутреннего развития Украины, представленный накануне в Верховной раде президентом страны Владимиром Зеленским, является «пустышкой», теперь политики столкнутся с репрессиями против несогласных с властями. Об этом заявил депутат украинского парламента Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

По словам политика, накануне украинский лидер представил в парламенте засекреченный «план стойкости» Украины.

«Обсуждая очередную пустышку, основой план «стойкости»… будут новые мощные репрессии против всех, на кого падет око Зеленского», — заявил Дубинский.

По его словам, при отсутствии возможности победить «внешнего врага» со всеми несогласными с действующей властью будут бороться «самыми грязными методами».

До этого украинская служба «Би-би-си» со ссылкой на источники сообщала, что Зеленский поручил до конца года разработать еще один план на случай продолжения конфликта — о том, что должен сделать сам Киев, а не его союзники. Как следовало из текста, речь идет о документе, который будет касаться внутренних решений в сферах ВПК, обороны, экономики, а также социальной политики.

Ранее Зеленский подтвердил разработку внутреннего плана усиления Украины.

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