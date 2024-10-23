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Зеленский поручил разработать еще один план на случай продолжения конфликта

Зеленский приказал создать еще один план на случай продолжения кризиса на Украине

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Johanna Geron/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский поручил до конца года разработать еще один план на случай продолжения конфликта о том, что должен сделать сам Киев, а не его союзники. Об этом пишет украинская служба «Би-би-си» со ссылкой на источники.

Как следует из текста, речь идет о документе, который будет касаться внутренних решений в сферах ВПК, обороны, экономики, социальной политики и так далее.

Данный документ, в отличие от «плана победы» Зеленского, будет предусматривать шаги, которые должна выполнить сама Украина, а не ее западные партнеры, отмечается в материале.

«Цель – сделать все возможное, чтобы сохранить единство и добиться результатов в разных сферах развития страны», — заявил собеседник издания.

16 октября Владимир Зеленский впервые публично представил свой «план победы», выступив в Верховной раде. Состоит он из пяти пунктов, в числе которых – снятие ограничений на удары по РФ и продолжение «операций» на ее территории. Зеленский заявил, что второй, третий и четвертый пункты озвученной им программы имеют секретные положения, которые не были озвучены публично, но были представлены партнерам Украины для ознакомления. В его офисе позднее сообщили, что в тайных положениях «плана победы» идет речь об ударах по территории России.

Ранее на Западе объяснили, что на самом деле подразумевает «план победы» Зеленского.

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