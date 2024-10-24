Зеленский раскрыл детали еще одного «плана»

Украинский лидер Владимир Зеленский поручил разработать «внутренний план усиления Украины» в преддверии зимы, который должен обеспечить «внутренние результаты» для страны. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале президента Украины.

«Дал четкие поручения, которые должны быть выполнены до начала зимы… По итогам сегодняшнего заседания поручил членам ставки (по подготовке страны к отопительному сезону. – прим. ред.) подготовить определенные части нашего внутреннего плана усиления Украины», — подчеркнул он.

Как отметил Зеленский, Киеву важно проработать все шаги Украины, которые обеспечат «внутренние результаты». Украинский лидер сообщил, что речь идет об экономических вопросах, развитии оборонно-промышленного комплекса, а также ряда стратегических отраслей и «региональной работе».

Предполагается, что этот план будет существовать наряду с так называемым «планом победы» украинского лидера.

Зеленский уточнил, что за организацию этой работы будет отвечать секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

До этого украинская служба «Би-би-си» со ссылкой на источники сообщала, что Зеленский поручил до конца года разработать еще один план на случай продолжения конфликта — о том, что должен сделать сам Киев, а не его союзники. Как следовало из текста, речь идет о документе, который будет касаться внутренних решений в сферах ВПК, обороны, экономики, социальной политики и так далее.

Ранее Путин отметил нежелание Киева вести с Москвой переговоры.