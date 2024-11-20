Трамп выдвинул кандидата на пост постпреда США при НАТО

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп планирует выдвинуть на должность нового постоянного представителя Соединенных Штатов при НАТО Мэтью Уитэкера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его переходную команду.

Уитэкер при первом сроке Трампа занимал пост исполняющего обязанности министра юстиции — генерального прокурора США. Исполнял обязанности генпрокурора с 7 ноября 2018 года по 14 февраля 2019 года.

Перед этим Трамп выдвинул американского инвестора и миллиардера Говарда Латника на пост министра торговли. Трамп уточнил, что Латник займется, помимо прочего, вопросами тарифов.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набирает 312 голосов, а Харрис — 226. Выборщики проголосуют за кандидатов в соответствии с результатами голосования 17 декабря. Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

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