И.о. президента Абхазии принял отставку премьер-министра

Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба принял отставку премьер-министра Александра Анкваба. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в администрации главы государства.

В указе, который был озвучен пресс-службой, говорится, что в соответствии со статьей 7 Конституционного закона Республики Абхазия «О кабинете министров Республики Абхазия» была принята отставка премьер-министра Александра Анкваба.

В среду сообщалось, что досрочные выборы президента Абхазии могут состояться 15 февраля.

19 ноября парламент Абхазии проголосовал за отставку главы республики Аслана Бжании. Исполняющим обязанности президента был назначен действующий вице-президент Бадра Гунба.

15 ноября протестующие в Сухуме захватили комплекс правительственных зданий и потребовали отставки президента. Причиной протестов стало инвестиционное соглашение с Россией, вызвавшее активное сопротивление оппозиции, которая считает его губительным для экономического суверенитета Абхазии. При этом оппозиционеры заявили, что стремятся укрепить отношения с РФ, а не сорвать инвестиционные проекты.

19 ноября власти и оппозиция Абхазии достигли договоренности, результатом которой стало подписание соглашения об отставке президента Бжании. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Бжания заявил, что находится в Абхазии.