СМИ назвали возможную дату досрочных выборов президента Абхазии

Досрочные выборы президента Абхазии могут состояться 15 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики.

По словам собеседника агентства, ЦИК «целится» в дату 15 февраля. Он отметил, что в ходе консультаций день может измениться, а решение о дате выборов принимает парламент.

Агентство ТАСС в свою очередь сообщает со ссылкой на своего источника в ЦИК, что досрочные выборы главы республики могут пройти до 19 февраля — либо 15, либо 16 февраля.

Представитель комиссии отметил, что выборы должны пройти в трехмесячный срок со дня ухода президента в отставку.

19 ноября парламент Абхазии проголосовал за отставку главы республики Аслана Бжании. Исполняющим обязанности президента был назначен действующий вице-президент Бадра Гунба.

15 ноября протестующие в Сухуме захватили комплекс правительственных зданий и потребовали отставки президента. Причиной протестов стало инвестиционное соглашение с Россией, вызвавшее активное сопротивление оппозиции, которая считает его губительным для экономического суверенитета Абхазии. При этом оппозиционеры заявили, что стремятся укрепить отношения с РФ, а не сорвать инвестиционные проекты.

19 ноября власти и оппозиция Абхазии достигли договоренности, результатом которой стало подписание соглашения об отставке президента Бжании. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее вице-президент Абхазии начал исполнять обязанности президента.