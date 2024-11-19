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Аслан Бжания заявил, что находится в Абхазии

Аслан Бжания заявил, что не покинул территорию Абхазии и находится в селе Тамыш

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Information Center of the President of the Republic (признано в РФ иностранным агентом) of Abkhazia/AP

Подавший в отставку президент Абхазии Аслан Бжания не покинул республику, он находится в своем родовом селе Тамыш. Об этом сообщил инфоцентр политика, распространив соответствующие фотографии, передает ТАСС.

«В настоящее время я со своими соратниками нахожусь в родовом селе Тамыш», — сказал Бжания.

15 ноября протестующие в Сухуме захватили комплекс правительственных зданий и потребовали отставки президента. Причиной протестов стало инвестиционное соглашение с Россией, вызвавшее активное сопротивление оппозиции, которая считает его губительным для экономического суверенитета Абхазии. При этом оппозиционеры заявили, что стремятся укрепить отношения с РФ, а не сорвать инвестиционные проекты.

19 ноября власти и оппозиция Абхазии достигли договоренности, результатом которой стало подписание соглашения об отставке президента Бжании. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Сухуме началось заседание парламента, где обсудят отставку президента Абхазии

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